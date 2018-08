CURSO NO TCE: Prefeitura investe em capacitação e aprimora conhecimentos de servidores de Chupinguaia

“Capacitar os servidores é ampliar a criatividade e melhorar o andamento da administração pública”.

Com estas palavras, a prefeita Sheila Mosso (PV) reafirmou o compromisso de valorização dos servidores de Chupinguaia, principalmente, no referente em investimento à capacitação e aprimoramento com conhecimentos.

No início desta semana, um grupo de servidores – formado por agentes e coordenadores administrativos – participou do curso de orçamento público ministrado na sede do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em Porto Velho.

A prefeita Sheila Mosso, o presidente da Câmara Toninho Bertozi e outras autoridades também marcaram presença ao evento.

Para a mandatária chupinguaiense, “aprimorar conhecimento é a maior riqueza que um ser humano pode ter e fundamental na gestão pública”.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação