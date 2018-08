Em audiência de instrução, defesa reitera pedido de revogação da prisão de acusado de matar caminhoneiro a pedrada

Ocorreu na manhã de terça-feira, 28, a audiência de instrução do caminhoneiro Willians Maciel Dias, vulgo “Javali”, que aguarda julgamento preso na Casa de Detenção de Vilhena, pelo crime que tirou a vida do também caminhoneiro, José Batistella, de 70 anos, no dia 30 de maio do ano corrente.

O réu, que se entregou após ter seu mandado de prisão aceito pelo poder executivo e sua imagem divulgada pela Polícia Civil, está preso desde o dia 06 de julho, teve um pedido de habeas corpus negado e responde por homicídio doloso, devido ter arremessado uma pedra, que atravessou o para-brisa do caminhão conduzido pela vítima, que foi atingida na cabeça e morreu na hora.

A audiência de instrução teve inicio às 09h45, onde foram ouvido o réu e apenas duas testemunhas de acusação e uma de defesa, das nove arroladas no processo.

Com a conclusão da instrução processual, a defesa aproveitou a oportunidade e reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva, alegando não existir nenhum motivo para manter o acusado preso, devido o mesmo possuir todos os requisitos para responder o processo em liberdade.

A defesa alegou ainda, que a soltura de Willians não oferece qualquer risco à elucidação dos fatos e nem atrapalhará a continuidade dos atos processuais, visto que o mesmo demonstrou a intenção de prestar contas à Justiça quando se apresentou espontaneamente.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia/Reprodução