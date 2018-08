Jovem é preso tentando passar cheque de roubo milionário ocorrido em imobiliária

Um jovem de 25 anos, que já possui passagens pela polícia, inclusive por tentar furtar um porco no sítio da própria mãe, foi preso no início da tarde de terça-feira, 28, tentando fazer compras em um supermercado, localizado no Jardim Eldorado, com um cheque roubado em um assalto milionário, ocorrido no final de julho, do ano corrente, na imobiliária, em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, o jovem teria realizado uma compra e tentado pagar com um cheque no valor rasurado de R$ 1.500,50, porém, quando a funcionária do supermercado consultou o número da folha, foi constatado o registro de roubo.

Após ser comprovado que o valor real do cheque era R$ 1.590,50, a polícia militar foi chamada e deu voz de prisão ao suspeito, que já na delegacia, alegou ter pegado a folha durante uma negociação, negando qualquer envolvimento no assalto.

O cheque estava entre os mais de 70 somados em quase R$ 2 milhões, que foram roubados da referida imobiliária, onde um jovem armado, que teve ajuda de um comparsa na fuga, rendeu as atendentes do escritório, sob a mira de uma arma de fogo. (Reveja AQUI)

Texto e foto: Extra de Rondônia