Mulher é assaltada ao sair de prédio residencial em Vilhena

Uma moradora do Royal Garden, em Vilhena, foi assaltada por dois meliantes, na noite de terça-feira, 28, no momento em que saia do referido prédio e teve uma bicicleta e vários pertences roubados.

De acordo com o registro da ocorrência, no momento em que a vítima, de 32 anos, saiu do condomínio, foi abordada por dois suspeitos magros, de cor parda, que informaram estarem armados, exigindo que a mesma entregasse sua bicicleta e uma bolsa da marca Adidas, contendo roupas, um par de tênis da Nike, um par de chinelos da Arezzo, um carregador de celular, um óculos, habilitação e aproximadamente R$ 30,00.

Após se apossarem dos pertences da mulher, os ladões fugiram sentido ignorado e uma guarnição da Polícia Militar realizou diligências, mas não logrou êxito na localização dos mesmos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa