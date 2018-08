PRF prende homem transportando 200 gramas de maconha

Por volta das 12h45 de terça-feira, 28, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava patrulhamento no Km 204 da BR-429, no Município de Seringueiras/RO, quando ordenou a parada de um veículo que transitava em alta velocidade, logo depois da área urbana do município.

O condutor, de 43 anos, hesitou em parar de imediato após as ordens dos agentes e, durante a fiscalização, o mesmo demonstrou muito nervosismo.

No decorrer da revista ao interior do carro, foram encontrados, dentro de uma mochila, 200 gramas de substância análoga à maconha, além de diversos utensílios, supostamente para utilização do entorpecente com “narguilé”.

À vista disso, o sujeito foi preso pela guarnição e apresentado na Delegacia da Polícia Civil (DPC) de São Miguel do Guaporé/RO, para adoção de medidas adequadas à situação.

Fonte: PRF/Assessoria

Fotos: Divulgação