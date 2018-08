1º Torneio de Pesca de Pimenteiras será na próxima semana; confira programação

Nos dias 08 e 09 de setembro acontece o 1º Torneio de Pesca de Pimenteiras do Oeste. Com um cronograma de atividades que promete movimentar a economia local, o evento trará apresentações culturais e shows com banda regional.

Dando inicio as festividades, no dia 7 de setembro será realizado o tradicional desfile cívico. Após, a animação da noite ficará por conta da banda Balanço Bom.

No dia 08 de setembro, inicia o torneio de pesca. Logo mais a noite, haverá desfile para escolha da “Miss Pimenteiras”, em seguida, quem comanda a festa é o grupo Balanço Bom.

No dia 09 acontece o encerramento do torneio de pesca com a entrega das premiações, sendo o 1º lugar um motor 15 HP, 2º um barco de alumínio semi chata de 5,5 metros, o valor de R$ 1,5 mil e R$ 750,00 para o 4º colocado.

Vale lembrar que as inscrições continuam abertas, podendo ser realizadas na Secretaria de Turismo de Pimenteiras, Yamaha Náutica de Cerejeiras e Vilhena e na Casa do Pescador em Colorado, pelo valor de R$ 300,00 por equipe – com limite máximo de três pessoas.

Para mais informações entrar em contato pelos telefones 9 8133-8012 e 9 9204-6553.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa/Divulgação