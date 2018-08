AGRICULTURA: “É necessário investirmos em estradas e logísticas”, diz Vinicius Miguel

O candidato do Partido Rede Sustentabilidade afirma que o setor agrícola será prioridade na sua administração

Rondônia é um estado agrícola e o agronegócio é a base da economia dos municípios. O candidato ao governo pelo Partido Rede Sustentabilidade, Vinicius Miguel, tem como uma das suas plataformas de administração fortalecer a agricultura rondoniense.

Ele observa que não adianta querer inventar formulas milagrosas para tornar esse importante setor da economia ainda mais competitivo. A receita é apoiar a agricultura como um todo em seus diferentes níveis.

“A agricultura familiar precisa ser fortalecida por meio do microcrédito, permitindo, dessa forma, a incorporação de novas técnicas e insumos para aumentar a produtividade e a agregação de valor aos produtos. Já os grandes e pequenos produtores precisam de condições para o escoamento da produção. É necessário investirmos em estradas e logística”, declarou.

Vinicius disse também que o estado precisa reforçar a vigilância sanitária dos produtos de origem animal e vegetal. Para ele, é no fortalecimento dessas barreiras que Rondônia poderá aumentar o mercado para o que é produzido pelo agronegócio local, já que os compradores terão a garantia de qualidade no que estiverem comprando.

“Essas ações vão assegurar as condições para o escoamento nacional e internacional de nossa produção. O meu programa de governo contempla a agricultura como um dos setores mais importantes da minha administração. Quero um diálogo constante com as instituições que representam os agricultores de Rondônia. As decisões em relação ao campo devem ser tomadas em conjunto e seguindo as leis. Isso ajudará a evitar conflitos agrários que já tornaram o nosso Estado manchete nacional por várias vezes”, finalizou.

Texto e foto: Assessoria