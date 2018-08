APAE de Colorado lança licitação para compra de um micro-ônibus

APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLORADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2018

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2018

Encontra-se aberto no setor de licitação da APAE de Colorado do Oeste, o seguinte Processo Licitatório:

PREGÃO, na forma PRESENCIAL sob o nº 01/2018 – Tipo Menor Preço, visando a AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS EXECUTIVO ZERO QUILOMETRO para atender a APAE – DATA DE REALIZAÇÃO 14/09/2018 às 09h00min – EDITAL poderá ser solicitado gratuitamente pelo email: apaecol@hotmail.com, coloradodooeste@apaero.org.br – Informações complementares poderão ser obtidas via fone 69 3341-4267 no horário das 07h00min às 13h00min; ou pelo email: apaecol@hotmail.com, coloradodooeste@apaero.org.br .

FONTE DE RECURSO Termo de Fomento nº 038/PGE-2018.

Colorado do Oeste, RO, 29 de setembro de 2018.

Geci Justina da Rosa Fantin

Presidente da APAE