Caminhão tomba próximo ao Rio Colorado e motorista fica preso nas ferragens

Um caminhão Mercedes Benz 3030, de cor branca, com placas de Uberaba/MG, tombou na tarde desta quinta-feira, 30, na BR-435, próximo ao Rio Colorado e há pelo menos uma vítima presa nas ferragens.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Vilhena e Cerejeiras estão no local e já confirmaram a morte do motorista.

O caminhão, que transportava inseticidas, teve a cabine totalmente destruída, após o motorista perder o controle em uma curva, rompendo o guard rail e tombando na lateral da via.

A reportagem do site acompanha o caso e trará mais informações a qualquer momento.

Texto e fotos: Extra de Rondônia