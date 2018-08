Casal é lançado para baixo de caminhão em acidente no Jardim Primavera

Um casal por pouco não morre em um acidente ocorrido na esquina da Avenida 1705 com a 1708, próximo ao Tiro de Guerra, no Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, um caminhão da empresa de laticínios Tradição seguia pela Avenida 1705, sentido BR-364, lado a lado com uma motocicleta Honda CG Titan, onde estava um casal.

Quando o motorista tentou converter a esquerda na 1708, a motocicleta, que estava emparelhada, acabou colidindo contra a lateral da cabine do caminhão, arremessando o casal para baixo do veículo.

Como as vítimas conseguiram se esquivar rapidamente dos pneus e sair de baixo do caminhão, apenas a motocicleta foi arrastada por cerca de oito metros até o motorista conseguir parar.

Apesar da gravidade do acidente, o casal sofreu apenas leves escoriações não sendo necessária a condução dos mesmos ao hospital.

