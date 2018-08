Ciclista na contramão colide contra carro em cruzamento no Centro de Vilhena

Acidente aconteceu no começo da noite desta quinta-feira, 30, no cruzamento da Rua Castelo Branco com a Avenida Liberdade, no Centro de Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local do fato pela reportagem do Extra de Rondônia, uma garota de aproximadamente 15 anos, trafegava numa bicicleta na contramão de direção pela Avenida liberdade, sentido Porto Velho, quando no cruzamento com a Rua Castelo Branco, colidiu contra o carro que trafegava pela Castelo Branco, sentido Avenida José do Patrocínio.

No impacto, a ciclista sofreu ferimentos, sendo socorrida ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito (P-tran) registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia