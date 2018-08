Empresários lançam mega promoção “Liquida Vilhena”

Empresários se uniram para lançar a mega promoção “Liquida Vilhena” e um dos organizadores, Gilson de Sousa falou com a reportagem do Extra de Rondônia para divulgar a campanha.

De acordo com o empresário, as promoções têm como finalidade fomentar as vendas no comércio de Vilhena e dar oportunidade ao consumidor, nesse período de crise econômica, de adquirir produtos com descontos de 10 até 70%.

Gilson afirmou que a campanha contou com apoio da Associação Comercial e Empresarial de Vilhena (ACIV) e cerca de 60 lojas de vários segmentos, como eletrodomésticos, confecções, utilidades domésticas, calçados, perfumaria, entre outra, estão participando.

O organizador revelou que na compra de qualquer produto das empresas participantes, o cliente estará concorrendo a seis prêmios de R$ 1 mil, durante os 06 dias de promoção.

A campanha terá início no sábado, 01, com encerramento na quinta-feira, 06. “Todas as lojas participantes estarão abertas no domingo, a partir das 14h00 até as 19h00”, pontuou Gilson.

CONFIRA AS EMPRESAS PARTICIPANTES:

Canopus Motos Suiça Presentes/Capra Joalheiros

Geovana Calçados Óticas Vilhena

Instituto dos Óculos Demillus Lingerie

Dunga Papelaria Acgua Shop

Noslen Distribuidora Rei dos Colchões

Loja dinâmica Preço de Fábrica

Loja do Manoel Daniela Confecções

Papelaria Criativa Bazar Iguaçu

Hollywood Magazine Óticas Carol

Cleópatra Modas Ultralar

Livraria Mensagem Adri Modas

Nossa Confecções e Calçados Elegância Confecções

Rilemar Shop da Criança

Aqui Agora Confecções Colchões Ortobom

Lojas Daniela Preço de Fábrica

Queimão das Fábricas Girapé Calçados

Lojas Avenida Americana Modas

Decorações Barroco Balão Magico

Ótica Menina dos Olhos Gazim Filial 25

One Store Marisol Gazim Filial 53

Vilhena Calçados Papelaria Central

Rainha Confecções RD Farma

Rei do Pano Visual Modas

Doidão Hering Store Baterias Zoche

Lojas Umuarama Dalu Modas (Centro e Av. Paraná )

Floripa Modas Exclussiva Colchões

Texto e fotos: Extra de Rondônia