Identificada vítima fatal de acidente com caminhão na BR-435

Foi identificado como Daniel Benedito dos Santos, o motorista morto no início da tarde desta quinta-feira, 30, em um acidente ocorrido na curva dos crentes, na BR-435, na divisa de Vilhena com Colorado do Oeste.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, junto a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista, que conduzia um caminhão Mercedes Benz 3030, de cor branca, com placas de Uberaba/MG, transportava inseticidas e tinha como destino para descarga, as cidades de Cerejeiras e Pimenteiras.

Daniel, que trabalhava na empresa de serviços logísticos Bravo, de Uberlândia, perdeu o controle do caminhão ao tentar realizar a curva, rompendo o guard rail e tombando por várias vezes na lateral da via.

O corpo da vítima, que teve morte instantânea, foi removido pela funerária São Matheus e será transladado para Cuiabá, onde a mesma residia.

Texto e fotos: Extra de Rondônia