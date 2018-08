Idosa tem celular furtado enquanto atendia apelo de pastor dentro de igreja

Uma mulher de 65 anos teve seu aparelho celular furtado na noite de quarta-feira, 29, em um igreja localizada na Avenida Paraná, em Vilhena, enquanto aceitava o apelo do pastor de ir a frente fazer um compromisso de fé.

De acordo com o registro da ocorrência, ao se levantar com os demais irmãos, a idosa teria deixado o aparelho juntamente com sua bíblia na cadeira, momento em que um indivíduo desconhecido entrou no templo e o furtou.

Uma testemunha descreveu as características do meliante e a Polícia Militar logrou êxito em capturá-lo nas proximidades do local em posse do referido aparelho.

