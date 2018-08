Ladrões violam cadeados de loja e furtam bicicletas

O furto ocorreu em uma bicicletaria localizada na Avenida José do Patrocínio, no Centro de Vilhena, onde meliantes arrombaram dois cadeados da porta principal e furtaram uma bicicleta elétrica e uma infantil.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante a madrugada, populares avistaram a porta da loja aberta e uma bicicleta elétrica do lado de fora, comunicando a Polícia Militar, que foi ao local e entrou em contato com o proprietário.

O empresário confirmou o furto de dois veículos e afirmou que havia dois cadeados na porta, porém, não foram encontrados sinais de arrombamento da mesma. Os cadeados não foram localizados.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa