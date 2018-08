“Manfredo do Cartório” concorre a ALE com proposta de descentralizar saúde e legalizar áreas rurais

Na tarde desta quarta-feira, 29, visitou a redação do Extra de Rondônia o candidato a deputado estadual, Francisco Manfredo do Amaral Almeida (PP), mais conhecido como “Manfredo do Cartório”, para falar da candidatura e dos projetos caso seja eleito para o cargo.

Manfredo é natural de São Benedito (CE), mas cresceu na região do Cone Sul, inclusive morou por muito tempo em Vilhena, e atualmente reside no município de Cacoal.

Formado em direito e atuando como tabelião, foi motivado por amigos e familiares para concorrer pela primeira vez a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE/RO). Embora, já tenha colocado seu nome a disposição no ano de 1996 para prefeito de Corumbiara, eleição na qual não obteve êxito.

PROJETOS

Manfredo conta que no período que visitou vários municípios descobriu um grande déficit na regularização fundiária de Rondônia, o que chamou sua atenção e se tornou um projeto a ser executado.

“Percebi que há uma dificuldade muito grande para legalizar e titularizar. O município de Buritis e Campo Novo tem apenas 5% da área rural legalizada, ou seja, existem 95% de cidadãos que vivem na área rural e produzem, mas que não tem direito a titulação”, pontuou ele.

Do ponto de vista do candidato isso impossibilita o pequeno e médio produtor de adquirir um crédito fácil, contribuir com a fomentação econômica, e impede o Estado de possuir uma estruturação regular.

“Na região do Cone Sul mesmo, Corumbiara e Pimenteiras não tem nenhuma escritura urbana, o que atrapalha o desenvolvimento do Estado. Nossa ideia e motivação é mudar esta realidade”, destacou Manfredo.

OUTRAS APOSTAS

Além da preocupação com a regularização e melhorias para os produtores, Manfredo defende a diminuição do aumento de custos nos cartórios, o que ao seu ver, facilitará o acesso do cidadão comum no momento de realizar trâmites judiciais.

Para o Cone Sul, o candidato afirmar que pretende se empenhar para resolver o problema da saúde. “O que podemos observar é que Vilhena funciona como o centro de toda a região. Precisamos e queremos implantar um projeto de descentralização, construindo polos em Cerejeiras e se possível em outros municípios.”

Manfredo finaliza enfatizando que caso seja eleito à população pode esperar honestidade, transparência e eficiência durante todo o seu mandato.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia