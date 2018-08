MP instaura inquérito para apurar possível existência de abatedouros clandestinos em Cabixi

No último dia 21, o Ministério Público do Estado de Rondônia (MP), 2ª Promotoria de Justiça de Colorado do Oeste, através do Promotor Thiago Gontijo Ferreira, abriu Inquérito Civil Público para apurar possível existência de abatedouros clandestinos no município de Cabixi.

De acordo com o despacho do Promotor, tem a finalidade de investigar aquisição, transporte, fornecimento de rezes pelos comerciantes do município aos consumidores, provenientes de abatedouros clandestinos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra/Arquivo