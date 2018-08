Prefeitura de Vilhena apresenta “formato diferente” e desfile terá participação de apenas duas escolas e outras entidades na avenida

As outras escolas desenvolverão trabalhos cívicos nas próprias unidades

A prefeitura apresentou um “formato diferente” na realização do desfile cívico de 07 de setembro em Vilhena.

A presidente da Fundação Cultural de Vilhena (FCV), Katia Valeria da Silva, ao receber nesta quarta-feira, 29, a reportagem do Extra de Rondônia, explicou os detalhes do evento que homenageia a independência do Brasil.

Ela informou que a FCV se colocou à disposição do prefeito e secretários para reformular o desfile contendo um formato diferente educacional, com temas como civismo, patriotismo e símbolos pátrios, envolvendo professores e alunos.

Contudo, um detalhe chamou a atenção: junto com outras entidades, só alunos de duas escolas de Vilhena (a municipal Marcos Donadon e a estadual Tiradentes) irão desfilar na avenida Major Amarante, local do evento.

Já alunos e professores das outras 30 escolas do município irão desenvolver trabalhos dentro da própria unidade escolar durante a semana cívica, diferente que em 2017, quando todos iam à avenida. Relembre AQUI

Katia Valeria disse que os preparativos do desfile iniciaram em 10 de agosto e se estenderá até 06 de setembro. Neste período, autoridades civis e militares visitarão as escolas do município para apreciar os trabalhos expostos pelos alunos.

PROGRAMAÇÃO

Dentro da programação do desfile, além das duas escolas citadas acima, estão confirmadas a participação, na avenida, da Polícia Militar, Bombeiro Militar, Tiro de Guerra, Aeronáutica, Agentes Penitenciários, Guarda Mirim e Bombeiro Mirim.

Também foram confirmadas a participação das fanfarras da escola Marcos Donadon e Guarda Mirim, de Vilhena, e da escola Paulo de Assis Ribeiro, de Colorado do Oeste.

A titular da FCV informou que o desfile iniciará às 17h, pontualmente, e a concentração será em frente à agência do Banco Bradesco, com destino à praça Nossa Senhora Aparecida.

O desfile deverá ter uma hora de duração e encerrará com uma apresentação musical da Orquestra Sinfônica de Vilhena.

“O evento será o mais elegante e educacional já visto em Vilhena. Será a retomada do civismo e patriotismo, onde toda sociedade vilhenense está convidada a participar desse marco”, encerrou.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia