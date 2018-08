Chacareiro localiza carcaça de motocicleta em beira de estrada

Uma guarnição da Polícia Militar, que realizava patrulhamento de rotina em uma estrada de terra, na tarde de quinta-feira, 31, nas proximidades do Residencial Alvorada, em Vilhena, foi abordada por um chacareiro, que afirmou ter localizado uma carcaça de motocicleta, em meio oa capim.

No local indicado pela testemunha, os militares encontraram o quadro de uma motocicleta, que através do número do chassi, foi possível identificar como sendo um Honda XR 250 Tornado, de cor preta e placa NEE-3403, que possui registro de furto junto ao sistema do DETRAN.

Diante dos fatos, a peça da motocicleta foi apresentadas na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para o registro de um boletim de ocorrência de recuperação.

Texto e foto: Extra de Rondônia