COLORADO: homem com mandato de prisão desfere golpes de martelo na cabeça de colega durante “bebedeira”

O fato aconteceu na noite de quinta-feira, 30, na Avenida Rio Madeira, no município de Colorado do Oeste.

De acordo com boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM), foi chamada e a testemunha relatou que um homem estava correndo pela via, e outro correndo atrás com um facão na mão.

A vítima posteriormente identificada como sendo José Pereira Braz Neto, de 41 anos, relatou que estava em sua casa na companhia de um colega que está morando com ele aproximadamente trinta dias.

Ambos estavam consumindo bebidas alcoólicas, quando iniciou uma discussão com o agressor identificado como Dilson Carlos de Souza, de 49 anos, que se apossou de um martelo e desferiu dois golpes na cabeça da vítima, que saiu correndo e pediu ajuda numa igreja nas proximidades.

Testemunhas ainda relataram que o agressor correu atrás da vítima com um facão, que posteriormente foi localizado pela polícia na casa onde aconteceu o crime.

A vítima sofreu dois cortes profundos na cabeça, sendo levado ao hospital municipal onde passou por procedimentos médicos.

De posse das informações, a PM passou a fazer buscas pela região e algum tempo depois, encontrou o suspeito na mesma casa onde aconteceu o fato.

O suspeito foi levado para a delegacia de Polícia Civil, onde foi constatado que contra ele havia mandado de prisão em aberto da Comarca de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração