Em Vilhena, PRF realiza operação de fiscalização para coibir excesso de peso

Operação aconteceu na quinta-feira, 30, na BR 364, no trecho urbano da cidade de Vilhena.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) efetuaram abordagens no perímetro urbano de Vilhena, onde foram realizadas fiscalizações de veículos e pessoas, testes de etilômetro, e constatados mais de cinquenta mil quilos de excesso de peso.

Os veículos com carga excedente foram autuados e realizados o transbordo.

Essa ação faz parte de mais uma das inúmeras atribuições da PRF, no sentido de coibir a infração de excesso de peso, e garantir a segurança do trânsito. Além de outros riscos, o excesso de peso afeta diretamente a mecânica do veículo, e a pavimentação asfáltica, desgastando o solo e provocando deformações na via, que podem comprometer a fluidez do trânsito e ocasionar acidentes.

Fonte: PRF/Assessoria

Fotos: Divulgação