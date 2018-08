Maurão de Carvalho reafirma compromisso em promover regularização fundiária

A regularização fundiária tem sido uma proposta defendida como prioridade para a gestão estadual, pelo candidato ao governo, Maurão de Carvalho, durante agenda de campanha na região de Caculândia e Monte Negro, no Vale do Jamari.

“Todos sabemos que é o agronegócio a base da nossa economia. É do trabalho do homem do campo que vem as riquezas de Rondônia e para crescer ainda mais, o grande desafio é um trabalho de regularização fundiária, para que os donos sejam donos de fato e de direito”, destacou Maurão.

O candidato voltou a defender a criação do Instituto de Terras de Rondônia, para promover essa legalização das áreas. “Discuti com o atual governador esta necessidade e ele se mostrou convicto de que é preciso a criação desse Instituto. Sendo eleito, é prioridade minha implantar esse órgão para a documentação das áreas, reduzindo as tensões, a insegurança jurídica e garantindo o acesso ao crédito”, completou.

Para Maurão, Rondônia só vai continuar gerando empregos e oportunidades se investir no setor produtivo. “E para destravar o setor, regularizar é fundamental. Eu boto fé em Rondônia e por isso estou com esta proposta, por entender que sem um setor produtivo forte, não vamos criar os empregos e nem gerar a receita para dar o equilíbrio fiscal necessário ao Estado, permitindo mais investimentos”.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria