Motoqueira é conduzida ao hospital após ser atingida por carro no Centro de Vilhena

Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, 31, por volta das 13h00, na Avenida Marechal Rondon, próximo ao Posto Cinta Larga, no Centro, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia no local do fato, a condutora da motocicleta Honda Biz 125, de cor vermelha, placa OHQ-6639/Vilhena, saia da rotatória e acessava a Avenida Marechal Rondon, sentido Cuiabá, quando foi atingida pelo automóvel Fiat Siena, placa OHS-9486/Vilhena, que seguia no mesmo sentido e não teria respeitado a sinalização de “PARE”.

No impacto, a motociclista sofreu escoriações na perna e na lombar. Ela foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A Polícia Militar de Trânsito (P-Tran) foi chamada e registrou um boletim de ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia