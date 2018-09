Mulher é socorrida ao hospital após motorista avançar preferencial a bater em moto

Acidente aconteceu no começo da noite desta sexta-feira, 31, no cruzamento da Avenida Sabino Bezerra de Queiroz com Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor de um carro Fiat Siena, trafegava pela Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, sentido Porto Velho, quando no cruzamento coma Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, teria avançado a preferencial. Com isso, acabou batendo contra o motoqueiro que seguia pela Brigadeiro, sentido Juína.

Na queda, o condutor da moto que trazia uma mulher de carona sofreu ferimentos leves e não precisou ser levado ao hospital, já a caroneira teve ferimentos nas pernas e nos braços, sendo socorrida ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar foi chamada e registrou a ocorrência.

