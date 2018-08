PC divulga foto de criminoso que deixou vítima paraplégica

A delegacia de homicídios de Vilhena divulgou na manhã desta sexta-feira, 31, a foto de Paulo Henrique das Neves Camelo, vulgo “Moicano”, indiciado pela tentativa de assassinato de Juliano Audroe Civa, vulgo “Longarina”, ocorrida na madrugada do dia 07 de agosto de 2013, na esquina da Rua 909 com a 916, no Bairro Nova Esperança, em Vilhena.

De acordo com o delegado Núbio Lopes, as investigações se arrastaram por tantos anos, devido à própria vítima, que era dada ao crime e agora é convertida ao Cristianismo, ter se negado a “colaborar”, alegando ter mudado de vida e não ter mais interesse em descobrir a identidade do autor dos quatros disparos de arma de fogo, que o deixaram paraplégico.

Porém, como a apuração de tal crime independe da vontade da vítima, o processo demorou, mas foi concluído, sendo “Moicano”, apontado como o autor do crime, pela motivação fútil de ter “tomado as dores” de um colega, que teria sido ameaçado por “Longarina”.

O setor de investigação descobriu que no dia do crime, a vítima foi conduzida à delegacia, devido uma denúncia anônima, relacionada a uma possível receptação de objeto furtado, que o mesmo havia praticado, chegando a seus ouvidos de forma desconhecida, que os autores da referida denúncia, teriam sido seus próprios vizinhos de condomínio.

Após ser liberado, “Longarina” teria ameaçado a vizinhança de forma coletiva, o que levou um jovem chamado Adriano a temer por sua segurança, saindo em busca de uma arma de fogo, em companhia de um amigo, conhecido como “Nenzinho”.

Adriano procurou a pessoa de “Moicano”, que se encarregou em providenciar a arma, no entanto, quando o mesmo chegou com o produto encomendado, o jovem, influenciado por “Nenzinho”, já havia desistido da ação de matar “Longarina” e nem chegou a tocar na arma de fogo.

Diante da recusa de Adriano em cometer o crime que pretendia anteriormente e do fato de “Longarina”, naquele exato momento estar saindo de seu apartamento, “Moicano” o chamou e ao ser atendido pela vítima que veio a seu encontro, desferiu os tiros, que não lhe mataram, mas lhe deixaram paraplégico irreversivelmente.

“Moicano”, que se encontra foragido, já possui um mandado de prisão por porte ilegal de arma de fogo e agora possui mais um pelo crime acima relatado.

Quem tiver qualquer informação que leve à localização do suspeito, pode entrar em contato diretamente com a Polícia Militar pelo 190 ou com a Polícia Civil, pelo (69) 3322-3001.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação