Professora vilhenense desenvolve projeto para ajudar alunos melhorar leitura e escrita

Na manhã desta sexta-feira, 31, a reportagem do Extra de Rondônia, conversou com a professora e coordenadora da Escola Estadual Machado de Assis, Rosiani Vial Espagna, onde falou sobre o projeto “Formula da Vitória” desenvolvido para ajudar alunos a melhorar a leitura e escrita.

De acordo com a professora, o referido projeto é uma parceria com Instituto Airton Sena, que tem como finalidade melhorar a dificuldade de leitura e escrita dos estudantes do 6º ano.

Rosiani explicou que o projeto é desenvolvido com três livros, sendo estes: Poesia & Poema, Cartas Abertas e Contos de Assombração. O material é fornecido pela própria fundação.

A professora ressalta que o projeto é feito numa sala especifica, no período vespertino, durante seis horas semanais. A coordenadora conta que o projeto começou este ano com 25 alunos, e nesse processo, muitos obtiveram uma evolução considerável na leitura, escrita e comportamento na postura de sentar e conversar.

Rosiani finaliza dizendo que o projeto vai até o final do ano letivo e, no último dia, será realizada formatura para os alunos com direito a uma festa de confraternização. “No encerramento, os alunos terão de blinde os livros para continuarem os estudos”.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação