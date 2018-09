Após matéria veiculada no EXTRA, idosa que podia ter a perna amputada é transferida para Porto Velho

Após a veiculação da matéria no Extra de Rondônia, onde a família de Terezinha Cardoso, de 83 anos, internada no hospital municipal Pedro Granjeiro Xavier, em Colorado, com parte do pé e da perna necrosado, ou seja, apodrecendo, a idosa recebeu a notícia que seria transferida, ou no termo técnico, foi “Regulada” ainda nesse sábado, 1, para a Capital, Porto Velho. (Relembre AQUI).

De acordo com informação da diretora do hospital, Isabel da Silva, após veiculação da matéria, a repercussão no Estado foi imediata e, o hospital recebeu ligação direta da Secretaria de Estado da Saúde, confirmando a Regulação de Terezinha Cardoso para o Hospital João Paulo II – em Porto Velho.

Com isso, Terezinha recebeu todos os procedimentos médicos necessários, e no começo da noite desse sábado, foi transferida numa ambulância do município para Porto Velho.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia