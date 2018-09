Através do sistema de videomonitoramento polícia detém motoqueiro que fazia manobras perigosas

Câmeras detectaram o exato momento em que homem realizava manobra incompatível com a via

Na manhã da quinta-feira, 30 policiais militares do 3ºBPM conduziram um homem, por direção perigosa, auxiliados pelo recurso da Central de Monitoramento de Vilhena (CMV).

Uma servidora da Central de Videomonitoramento flagrou a cena de um homem que utilizou-se de uma motocicleta para, em via pública, demonstrar manobra perigosa – o que caracteriza a infração tipificada como Direção Perigosa. O fato aconteceu na rua 38, no bairro Bela Vista.

Após realizar a manobra, o infrator perdeu o controle e caiu. Levantou o veículo e fugiu do local. Com auxílio da câmera de segurança, uma guarnição de serviço, juntamente com o policial responsável pela Central de Monitoramento naquele dia, identificou e localizou o agente infrator.

Os policiais deram voz de prisão ao agente, leram os direitos constitucionais dele e ofereceram atendimento médico em função das escoriações resultadas da queda no momento da infração, porém o homem recusou o auxílio.

Posteriormente foi confeccionado o Boletim de Ocorrência Policial (BOP) por Direção Perigosa e o indivíduo foi encaminhado à Unidade Integrada Segurança Pública (UNISP), teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) recolhida e o veículo foi removido ao pátio da Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN) local.

Fonte: Assessoria do 3º BPM

Foto: Arquivo/Extra