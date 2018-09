Candidato a federal, pastor suplente de senador visita o EXTRA e discorre sobre família e projetos

Na manhã deste sábado, 1, Sebastião Valadares Neto, Pastor Presidente da Convenção das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, visitou a redação do Extra de Rondônia em companhia do Pastor Carlos Milton Moraes e do coordenador de campanha Edvaldo Soares.

Valadares fez um breve balanço de sua atuação como suplente de senador, e citou alguns projetos se for eleito deputado federal nas eleições de outubro próximo.

COMEÇO

Pastor Valadares é filiado ao Partido Social Cristão (PSC), é casado, chegou a Rondônia no ano de 1975, fixou residência no município de Colorado do Oeste e fala com orgulho que foi o primeiro engraxate de sapatos da cidade. Após alguns anos mudou-se para Ji-Paraná, e casou-se no município de Jaru, com a professora Nil Solange.

SUPLÊNCIA

Valadares é suplente do senador Acir Gurgacz até 2023 e conta a experiência de ter assumido como Senador da República por quatro meses. De acordo com o pastor, nos quatro meses de mandato, trouxe para Rondônia quase R$ 8 milhões em emendas, no qual uma delas beneficiou diretamente Vilhena, ou seja, o Hospital Regional de Vilhena foi beneficiado com R$ 500 mil – onde foi adquirido um aparelho de Raio X de última geração, tendo ele participado da entrega para a ex-prefeita Rosani Donadon, além de 10 ônibus entregues na região do Cone Sul adquiridos com dinheiro de suas emendas.

FAMÍLIA

Segundo Valadares “é um defensor ferrenho da família tradicional, e tudo que vier contra a família é oposição, porque crê que a família é a célula magna da sociedade, se a família está bem, tudo vai bem”, frisou. O pastor ainda enfatiza, que “é contra a legalização de qualquer tipo de droga e também é contra a ideologia de gênero”.

Valadares afirma que se eleito, não será apenas mais um deputado federal em Brasília, mas sim a voz do povo no Congresso Nacional.

TURISMO

O pastor também tem como meta o turismo, pois segundo ele, o Estado é promissor nesse quesito, e tem que ter grande investimento no setor para tornar Rondônia potência turística. Sendo que tem projeto para Centro de Convenções para Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena.

IGREJA

Valadares ressalta que não é um candidato paraquedista, e muito menos de curral, tem igreja nos 52 municípios, e em cada uma delas, tem um representante direto.

APOIO

Sebastião agradece a todos quanto estão apoiando sua candidatura a deputado federal e afirma que se eleito, seu gabinete não terá portas, estará sempre abertas a quem precisar e procura-lo.

SUPLENTE DE CONFÚCIO

Neto diz que na questão do pastor vilhenense Carlos Milton Moraes, estar na chapa como 2º suplente do candidato ao senado Confúcio Moura, está muito feliz, pois foi uma indicação sua e acredita que o pastor Carlos será um representado fiel aos costumes tradicionais e vai representar bem o Estado, principalmente Vilhena com muita dedicação e responsabilidade.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia