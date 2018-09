Mototaxistas denunciam abandono e descaso de autoridades municipais para conclusão das obras do novo ponto

A reportagem do Extra de Rondônia entrevistou na manhã da última sexta-feira, 31, o representante dos mototaxistas do ponto “Real”, localizado na Avenida Rondônia – Setor 19 – Vilhena, Aleixo Barbosa da Silva, para falar sobre as obras do novo ponto, que encontram-se inacabadas e em completo abandono.

De acordo com Silva, o antigo ponto era localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, mas devido à medida judicial que requereu o antigo local, os mesmo tiveram que transferi-lo para o bairro Jardim das Oliveiras.

Neste período, a prefeitura construiu uma praça num terreno pertencente ao município e anexo ao local seria construído o novo ponto.

Para execução da obra foi destinado o valor de R$ 58 mil através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), com previsão de entrega no máximo de três meses.

Segundo o representante, as obras foram iniciadas na administração de Rosani Donadon, e permanecem inacabadas.

Silva destaca que a indicação partiu do vereador Rogério Golfeto (Podemos), mas que não foi acompanhada e fiscalizada pelo mesmo, inclusive quando os companheiros de trabalho foi procurá-lo, o vereador afirmou estar surpreso pela obra não ter sido concluída.

O mototaxista ainda pontuou que procuraram o atual prefeito Eduardo “Japonês” (PV), que chegou a visitar o local e se comprometeu em resolver o problema, mas nada foi feito.

Também visitou a construção os vereadores Carlos Suchi (Podemos), Samir Ali (PSDB) e o assessor de Adilson de Oliveira (PSDB), que prometeram tomar providências e ajudá-los.

“Sempre que procuramos alguém, eles prometem resolver ou jogam a responsabilidade para outra pessoa. Com isso, já estamos em uma espera de seis meses e nada é feito”, desabafou Silva.

Recentemente os trabalhadores procuraram o secretário de obras, Carlos Schramm de Souza, mais conhecido como “Kalu” que afirmou não ser obrigação dos vereadores a fiscalização das obras da prefeitura, e sim do engenheiro.

Diante da situação, os mototaxistas entraram em contato com os representantes da empresa Vale do Guaporé, responsável pela obra, que afirmaram não ter verbas para dar continuidade ao projeto.

“Eles estão só empurrando e ninguém resolve nada. Não sabemos o que falta pra concluir a obra e onde foi parar o valor destinado para a construção. Inclusive o que está sendo feito foge do projeto apresentado. Prova disso, é o tipo de cobertura que era para ser instalada – telhas de seis milímetros – mas foi colocado uma estrutura metálica”, explicou ele.

Silva pontuou que completará dois anos que estão no ponto da Avenida Rondônia. “O local não é adequado, além disso pagamos aluguel do estabelecimento”, finalizou ele.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia