Old Ranch apresenta programação variada para este sábado; confira

Neste sábado, 01 de setembro, o Old Rach traz para seus clientes uma noite com quatro atrações.

A partir das 22h00 terá o acústico com Thiago Oliveira e Rhiauri Rod. As 00h30 a festa fica por conta de Mayke & Rodrigo no palco principal, e após, o comando da noite é de Ulis Oliveira.

Para mais informações, reservas de mesas e camarotes entrar em contato através do telefone 9 8134-4990.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação