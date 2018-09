Quatro pessoas vão parar na delegacia por envolvimento em furto de bicicleta

Após solicitações da proprietária de uma bicicleta, que havia sido furtada, uma guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) se deslocou ao encontro da mesma, na tarde de sexta-feira, 31, que afirmou ter conhecimento da identidade da pessoa que estava em posse de seu veículo, apresentando fotos do momento em que a mesma recebeu o produto das mãos do possível autor do crime.

Em contato com a adolescente de 17 anos, que realmente estava em posse do veículo, esta afirmou que havia comprado o mesmo do irmão de sua patroa, de nome Agreisson, pelo valor de R$ 100,00, informando o local onde o vendedor poderia ser localizado.

Diante das informações, a guarnição se deslocou até a residência Agreisson, de 36 anos, que foi localizado em companhia do menor que aparecia na foto entregando a bicicleta para a compradora e com o qual foi localizado uma pequena porção de droga.

Em conversa com o suspeito, este alegou que o menor havia pegado a bicicleta na tarde do dia anterior, na residência de um tal de “Nil”, ao lado de um bar, e levado até ele, que comprou pelo valor de 60,00.

Em conversa com “Nil”, de 48 anos, em sua residência, que já é conhecida como local de encontro de usuários de drogas, este declarou que esteve em posse da bicicleta e emprestou para o menor, mas que a pessoa que teria levado o veículo até seu imóvel era outro individuo de nome Cristiano.

“Nil” afirmou ainda, que na noite anterior, Cristiano pulou para dentro de seu quintal, correndo da polícia, pois o mesmo está sob regime domiciliar e não podia estar na rua em tal horário.

Já em contato com Cristiano, de 29 anos, este relatou que não furtou nem comprou nenhuma bicicleta, mas que na noite em que esteve na casa de “Nil”, pegou uma bicicleta preta emprestada, porém, devolveu algumas horas depois.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para prestarem mais esclarecimentos ao delegado de plantão.

Texto e fotos: Extra de Rondônia