Vilhenense morre soterrado em acidente com carreta na BR-364; vídeos

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta sexta-feira, 31, na BR-364, entre Jaru e Ariquemes, deixou uma vítima fatal e outra ferida. Uma carreta carregada de grãos de soja saiu da pista e ficou com parte da cabine enfiada em um barranco, vindo o passageiro a morrer sufocado.

Por volta das 14h50 desta sexta-feira o condutor da carreta Volvo, modelo NH, placas NEX-5003 de Vilhena, seguia pela rodovia federal sentido Ariquemes, quando na altura do Km 456, distante cerca de 30 quilômetros de Jaru, logo após uma curva, teria perdido o controle da direção do veículo e saído da pista, vindo a cabine ficar cravada num barranco. O lado do passageiro ficou encoberto de terra, onde estava o filho do motorista, Iwingrindson David Satil de Oliveira, de 18 anos, que morreu soterrado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar ao local o jovem ainda estava consciente, mas mesmo com as tentativas de populares de retirá-lo, e os socorristas do CB terem conseguido colocar nele a máscara de oxigênio, ele não resistiu e veio a óbito no local. Já o pai dele, Roberto de Oliveira, de 47 anos de idade, foi socorrido ao hospital Municipal de Jaru, onde ficou sob observação.

A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada para registrar o sinistro e controlar o tráfego de veículos nas imediações.

Fotos e vídeos: Extra de Rondônia