Denúncia anônima leva PM ao paradeiro de motocicleta roubada

A recuperação de uma motoneta Honda Biz, de placa QRA-5986 ocorreu na madrugada de sábado, 02, em uma residência localizada na Rua Bocaiúva, esquina com a Rua Olavo Bilac, no Bairro Embratel, em Vilhena.

Após receber informações de que no quintal da referida casa em construção, havia uma motocicleta escondida coberta com uma lona, uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu ao local onde de fato encontrou o veículo, que havia sido roubado no dia anterior, em um assalto a mão armada, ocorrido na Avenida Paraná, em frente a Casa do Chimarão, no Parque São Paulo.

No local também foram encontrados três galões, sendo dois contendo gasolina e outro vazio, três peças de roupas femininas, uma calça masculina, um par de luvas e uma peça de moletom.

Diante dos fatos, o veículo e os produtos apreendidos foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para serem tomadas as devidas providências.

Texto e fotos: Extra de Rondônia