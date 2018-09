Extra e Câmara decidem a edição 2018 do Imprensão de Futsal

As equipes Extra de Rondônia e Câmara são os finalistas do Torneio Imprensão de Futsal 2018, em Vilhena.

A decisão será no sábado, 08 de setembro, às 18hs, no Ginásio Jorge Teixeira.

As partidas que definiram os finalistas aconteceram na quarta-feira, 29.

No primeiro jogo, a Câmara venceu o Vilhena Notícias por 4 a 3, com 3 gols de Erick e 1 de Euder. Matias (duas vezes) e Bruno Bertozzi, diminuiram para o Vilhena Notícias.

Já o Extra de Rondônia eliminou na semifinal o Folha do Sul com uma vitória por 5 a 4.

Os gols saíram todos no segundo tempo com Anderson e Célio (duas vezes cada) e Mariel marcando para o Extra; e Paulo Henrique (duas vezes), Marlos e Matheus balançando as redes pelo Folha do Sul.

É a quinta vez consecutiva que o Extra chega à final do evento esportivo. Nas quatro anteriores foi vice-campeão.

Texto e fotos: Assessoria