Motoqueira sofre fratura ao bater em carro no Marcos Freire

O acidente aconteceu na noite deste domingo, 2 por volta das 20h00, cruzamento da Avenida 731 com a Rua 736, no bairro Marcos Freire, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia no local do fato, a condutora de uma moto Honda CB 300, placa NED-1537/Vilhena, seguia pela Avenida 731, quando no cruzamento com a 736, colidiu com automóvel Gol, placa JYS-5036/Vilhena. O motorista levava uma criança de um ano como passageira, ambos não sofreram ferimentos.

A condutora da moto bateu com certa violência na porta do carro e sofreu fratura no maxilar entre outros ferimentos. Ela foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena.

A Polícia Militar de Trânsito (P-trân) foi chamada e registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia