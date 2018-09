Bandido armado invade hotel e assalta recepcionista

O crime ocorreu por volta das 22h00, de domingo, 02, no Hotel Amazon, localizado no Jardim América, em Vilhena, onde o recepcionista foi rendido por um bandido armado, que além do dinheiro do caixa, fugiu levando sua carteira porta cédulas, contendo todos seus documentos pessoais.

De acordo com a vítima, que falou com a reportagem do Extra de Rondônia, enquanto um dos meliantes, que portava uma arma de fogo e fazia uso de capacete, entrou no hotel, outro ficou do lado de fora em uma motocicleta aguardando o término da ação.

Após se apossar de R$ 850,00 do caixa, da carteira e do aparelho celular do funcionário, o assaltante fugiu na garupa do veículo de seu comparsa tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar registrou o caso e realizou buscas em prol da localização dos meliantes, mas não obteve êxito.

Caso alguém tenha alguma informação sobre a referida carteira, que é de cor marrom e possui documentos e cartões de bancos em nome de Carlos Alberto Miguel Martins, pode entrar em contato com a vítima pelo número (69) 98428-8880, que será gratificado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa