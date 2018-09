Briga de trânsito acaba com duas pessoas detidas em Vilhena

Na madrugada de domingo, 02, uma discussão, que teve início após o motorista de uma caminhonete F250, supostamente ter tentado uma ultrapassagem proibida a uma caminhonete Amarok, quase provocando um acidente, acabou com duas pessoas detidas por embriaguez na direção e ameaça.

De acordo com o registro da ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu até a residência da condutora da caminhonete Amarok, que relatou ter tido seu veículo “fechado” por uma outra caminhonete enquanto transitava pela Avenida Marques Henrique, no Centro de Vilhena, e ao parar para evitar uma colisão, seu esposo teria questionado o motorista dos motivos de tal ação, tendo início ali, uma discussão.

Ainda segundo a denunciante, quando chegou em casa, o casal percebeu que havia sido seguido pelo condutor da caminhonete F250, que juntamente com seu passageiro, os ameaçou com a seguinte frase: “Agora sabemos onde vocês moram, podem aguardar”. Diante da ameaça, o esposo da denunciante se apossou de um pedaço de madeira e afugentou os agentes do local.

Após tomar conhecimento das características dos suspeitos e do veículo usado por estes, a guarnição realizou buscas pela cidade logrando êxito na localização dos agentes em frente um posto de combustíveis, localizado na Avenida Major Amarantes.

Em abordagem, de pronto o motorista, que apresentava fortes sinais de embriaguez, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro, assumiu ter se envolvido em uma discussão com o referido casal.

Após receber voz de prisão pelo crime de embriaguez na direção, o motorista e seu carona foram conduzidos até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde foram reconhecidos pelas vítimas como sendo os autores da ameaça.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa