Câmeras registram ação de bandidos que roubaram armas de cofre de banco em Cabixi

O Extra de Rondônia teve acesso às imagens do circuito de segurança da agência do Banco do Brasil de Cabixi, alvo de bandidos na madrugada desta segunda-feira, 03.

As imagens mostram o momento em que dois jovens entram em uma das salas do prédio e tentam desligar o circuito de câmeras. Crentes de que conseguiram, os meliantes começam a vasculhar os armários.

Na ação, os assaltantes lograram êxito em furtar dois revólveres calibres 38 e 24 munições, de uso dos seguranças do Banco.

Texto: Extrade Rondônia

Fotos e vídeo: Extra de Rondônia