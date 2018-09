Comando Nematoide da FMC chega a Vilhena

No mês de setembro, os produtores de soja das cidades de Uberlândia (MG), Uberaba/Sacramento (MG), Franca (SP), Vilhena, Sapezal (MT) e Campo Novo (MT) terão a oportunidade de receber o projeto Comando Nematoide, que tem o propósito de levar aos participantes orientações e informações técnicas sobre a prevenção e o controle efetivo dos nematoides.

A FMC Agricultural Solutions montou um laboratório móvel com as tecnologias necessárias para levar as melhores práticas e ferramentas para o manejo efetivo da praga.

Em cada parada, a equipe técnica do projeto realiza eventos para abordar temas relevantes sobre o manejo dos nematoides, como as melhores metodologias de coleta de solo e raiz, apresentação dos principais gêneros e seus possíveis danos à cultura e as melhores ferramentas para o controle integrado da praga.

Serão percorridos 10 Estados e mais de 100 cidades em aproximadamente um ano. Para auxiliar os produtores, será disponibilizado um material técnico com cartilha sobre a praga e seu manejo, artigos e vídeos informativos.

Esse conteúdo estará em um hotsite, em que é possível acompanhar o roteiro de visitas do laboratório móvel, verificar a incidência de nematoides nas regiões visitadas e enviar notificações.

O Comando Nematoide também passará pelos principais polos agrícolas produtores de cana-de-açúcar, milho, algodão, feijão, HF e café.

“Já percorremos algumas regiões e estamos percebendo muita curiosidade e interação dos produtores, que nos questionam sobre as melhores opções de manejo e prevenção da praga. Estamos empenhados em compartilhar nossa expertise e disponibilizar ferramentas para incrementar produtividade e rentabilidade nas lavouras do país”, observa o Gerente de Produto da FMC, Vinicios Faria.

Sobre a FMC

Há mais de um século, a FMC Corporation atende aos mercados globais de agricultura, industrial e de consumo com soluções e aplicações inovadoras e produtos de qualidade.

Em 1º de novembro de 2017, a FMC adquiriu uma parcela significativa do setor de Proteção de Culturas da DuPont. A empresa emprega mais de 7 mil pessoas em todo o mundo e opera seus negócios em dois segmentos: FMC Agricultural Solutions e FMC Lithium. Para obter mais informações, visite o site.

Texto: Assessoria

Foto: Ilustrativa