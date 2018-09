Concorra a duas horas em suíte executiva no Motel Volúpia

O Motel Volúpia está com uma mega promoção, o cliente que curtir e compartilhar a postagem no Facebook concorrerá a um momento de até duas horas em uma suíte executiva com banheira.

O sorteio será realizado nesta segunda-feira, 03, e o resultado será divulgado no Extra de Rondônia. Vale lembrar que a consumação do quarto não esta inclusa e o momento deverá ser utilizado na mesma data (03/09) até as 23h00, caso não seja o ganhador perderá o prêmio.

Para mais informações entrar em contato através do telefone 3322-2784, ou quem quiser conhecer o espaço, o Motel Volúpia está localizado na Avenida Jô Sato, nº 2360 saída para Juína (MT).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação