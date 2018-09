Em apenas duas horas, PRF flagra 20 condutores com excesso de velocidade em Vilhena

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, no último domingo, 02, uma fiscalização de veículos com excesso de velocidade na BR-364, em Vilhena.

A ação teve a finalidade de reforçar o policiamento ostensivo e por consequência, diminuir os índices de acidentes de trânsito, bem como coibir a prática de ocorrências criminais nas rodovias federais.



Em um período de apenas 2 horas, foram flagrados 20 veículos com velocidade excessiva, dentre os quais quatro trafegavam acima de 50% do permitido.

No trecho fiscalizado, a velocidade permitida para automóveis leves é 100 km/h e a máxima, para veículos de carga, é 90 km/h.



A PRF ressalta que conduzir automóvel com velocidade superior a 50% da máxima permitida para a via (no caso de rodovias, em regra, 100 Km/h) configura infração gravíssima, punida com sete pontos na CNH e a suspensão do direito de dirigir, nos termos do artigo 218, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Texto e fotos: Assessoria