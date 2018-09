Matéria do Extra repercute e presidente da Câmara pede a prefeito conclusão de ponto de mototáxi

O presidente da Câmara de Vereadores, Adilson de Oliveira (PSDB), enviou release à redação do Extra de Rondônia, se manifestando a respeito das obras inacabadas do ponto de mototaxi na avenida Rondônia, no setor 19, em Vilhena.

Através de release, o vereador informou que cobrou ao prefeito Eduardo Japonês (PV) que a obra seja concluída.

“A obra estava parada devido à espera da chegada dos vidros que seriam colocados no local, sendo pedido na época, um prazo de 20 dias para que fosse dada continuidade a obra. Findado o prazo, o presidente da Câmara solicita que o trabalho seja finalizado devido a necessidade da região”, diz um trecho da matéria enviada pela assessoria de imprensa do parlamentar.

A manifestação acontece dois dias após o Extra de Rondônia ter veiculado matéria referente ao caso.

O CASO

Aleixo Barbosa da Silva, representante da categoria, esteve na redação do Extra de Rondônia para falar sobre a obra inacabada.

Ele afirmou que, apesar das autoridades municipais terem conhecimento da situação, repassam a responsabilidade para terceiros. “Já estamos em uma espera de seis meses e nada é feito”, desabafou Silva. Relembre AQUI

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia