Maurão de Carvalho comemora adesões e manifestações de apoio a sua candidatura

Na capital e no interior, campanha do candidato ao Governo ganha força

A campanha de Maurão de Carvalho ao Governo ganha a cada dia novas adesões e manifestações de apoio, na capital e no interior. Nos últimos dias, ele percorreu mais de dez municípios, com caminhadas, reuniões e outras ações políticas, sempre levando uma mensagem de otimismo e de fé em Rondônia.

“Estamos confiantes que o nosso nome ganha forças, em razão das inúmeras manifestações de apoio e incentivo que recebemos e nas concorridas reuniões, caminhadas e ações de campanha que realizamos. Há um clima positivo, otimista e de muita fé em uma Rondônia cada vez melhor”, destacou.

Segundo o candidato, “isso é a maior prova de que as nossas propostas, de que o nosso trabalho é reconhecido pela população que está abraçando a nossa candidatura e sendo um multiplicador de nossas propostas. É isso que nos dá a confiança para trabalhar ainda mais”, completou.

Maurão fez caminhadas, reuniões e corpo a corpo com eleitores nas cidades de Theobroma, Jaru, Rio Crespo, Cujubim, Alto Paraíso, Mirante da Serra, Governador Jorge Teixeira, Alta Floresta do Oeste, Primavera de Rondônia, Itapuã do Oeste, Ariquemes e em Porto Velho.

Ao final, ele agradeceu a todos que estão juntos nessa caminhada. “Quero registrar e agradecer a todos que têm nos apoiado e quero aqui reafirmar o meu compromisso de continuar trabalhando por uma Rondônia cada vez melhor para todos”, finalizou.

Texto e fotos: Assessoria