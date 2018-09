Motoqueiro bate de frente contra carro e sofre politraumatismo; acidente acorreu na BR-364 próximo a Vilhena

Acidente envolvendo um carro e uma moto, aconteceu na noite desta segunda-feira, 3, no Km 45 da BR-364, sentido Porto Velho.

As primeiras informações dão conta que um homem identificado até o momento por nome Melki, trafegava pela rodovia com uma moto Lander de cor branca, quando no Km 45 – bateu de frente com um automóvel.

Na colisão, o motociclista sofreu politraumatismo. Ele foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena em estado grave.

A reportagem do Extra de Rondônia acompanha o caso.

Mais informações a qualquer momento.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia