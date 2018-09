Populares idealizam curso de operador de colheitadeira em Pimenteiras

Devido a falta de profissionais na área de operadores de máquinas agrícolas, lideranças comunitárias do município de Pimenteiras do Oeste, se uniram e idealizaram o curso para habilitar operadores para tal fim.

De acordo com Nilson Batista Teixeira, servidor público, há mais de três anos, diversos jovens estavam no anseio para se profissionalizarem na área de operador de máquinas agrícolas e assim poder ter uma ocupação que lhes garantam melhor renda familiar.

Com isso, Nilson Batista, (motorista da Secretaria de Saúde), Manoel Fernandes Leite, (Manoel da Emater), Jorge Homero (Secretário de Agricultura do Município), Olvindo Luiz Donde, (Prefeito) e Valéria Garcia, (vice-prefeita), se uniram para realizar o projeto.

O curso foi realizado na propriedade do agricultor Leocyr Comunello, no qual cedeu maquinários para as orientações práticas.

Participaram do curso 12 alunos, que foi realizado entre os dias 20 a 24 de agosto de 2018. Sendo que, após a conclusão receberam certificados de operadores de máquinas, ou seja, neste caso colheitadeira.

As aulas foram administradas por um profissional do SENAR.

A intensão do grupo é realizar o curso uma vez por ano, sempre na colheita do Milho, já que o ciclo da Soja necessita de uma dinâmica diferenciada.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação