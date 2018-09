Prefeita vai a Porto Velho e cobra investimentos para turismo de Chupinguaia

A prefeita de Chupinguaia, Sheila Mosso (PV), esteve semana passada em Porto Velho com a finalidade de cobrar investimentos para seu município.

Ela participou de reunião com representantes da Superintendência Estadual de Turismo e técnicos do Ministério do Turismo.

Além de Sheila, representaram Chupinguaia o secretário de administração, Jamil, e o presidente da Câmara de Vilhena, Toninho Bertozzi.

A prefeita explicou que, nas reuniões, cobrou recursos para o parque das araras. O município já disponibilizou R$ 1 milhão, em recursos próprios. Contudo, o projeto deve ter um custo estimado em R$ 2 milhões.

Conforme Sheila, o projeto abrange revitalizar toda a área verde do riacho central, preservar a área verde resolver o problema da erosão. Ela também que instalar um parque com lazer e área de caminhada com uma pista de aproximadamente 3 km. “Estamos há 6 meses na busca desses benefícios. Vamos continuar esse trabalho visando melhorias para nosso município”, encerrou.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação