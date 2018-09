VILHENA: escola Álvares de Azevedo convoca aos pais de alunos para assembleia geral nesta terça-feira

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Presidente do Conselho Escolar Álvares de Azevedo, segundo autoriza a Legislação e o Estatuto do Conselho Escolar, no uso das atribuições conferidas pelo referido Estatuto, convoca os senhores Pais e ou Responsáveis para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que se realizará na EEEFM Álvares de Azevedo, Avenida Liberdade nº 3950, no dia 04 de Setembro de 2018, em primeira convocação às 19 horas e 15 minutos, com a presença de1/5 dos Pais e ou Responsáveis, em segunda convocação às 19 horas e 30 minutos, no mesmo dia e local, com a presença de qualquer número, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

7ª ALTERAÇÃO DO ESTATUTO/2018

I – Alterações dos artigos16, 22, 27, 39 do Estatuto do Conselho Escolar;

AGO

II – Prestação de Contas do exercício de 2018 compreendendo:

a) Relatório das Prestações de Contas do 1º Semestre de 2018;

III – Outros assuntos de interesse social( avaliação 2º bim. e Saúde na Escola).

Atenciosamente,

Vilhena, 24 de agosto de 2018.

Ana Lucia Argemiro da Silva Gubert

Presidente do Conselho Escolar EEEFM Álvares de Azevedo