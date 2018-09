Acompanhado de ex-prefeitos e deputada, Jesualdo Pires visita Extra, esclarece situação de Acir e fala de projetos ao Senado

O ex-prefeito de Ji-Paraná, Jesualdo Pires (PSB), visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta terça-feira, 4.

Ele, que é candidato a uma vaga ao Senado Federal, esteve acompanhado da deputada estadual Rosângela Donadon (PDT) e dos ex-prefeitos de Vilhena, Melki Donadon (PDT) e Rosani Donadon (MDB).

A jornalistas do site, Pires explicou o motivo de sua visita à Vilhena e outros municípios do Cone Sul de Rondônia, e garantiu retribuir a região com benefícios caso chegue ao Senado. Antes de ser prefeito, foi deputado estadual.

Num momento da entrevista, lembrou que, quando prefeito, foi taxado de ser pão-duro por alguns empresários.

CONE SUL

Jesualdo disse que está visitando o Cone Sul para fazer um levantamento dos problemas que acontecem na região.

Afirmou que o Cone Sul representa um setor do Estado extremamente estratégico na produção agrícola, pecuária. E, nas andanças pelo Estado, percebe-se as dificuldades que os produtores rurais estão enfrentado. Com isso, frisou que “estamos aqui in loco para conversar com a população sobre os problemas gerais, mas também a questão do agronegócio” .

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Pires ressalta que a regularização fundiária é um problema muito sério. A falta de documento impede que o produtor tenha acesso ao crédito, acesso à compra de equipamentos, máquinas, insumos, enfim, passa a não ter condições de viabilizar os negócios.

INFRAESTRUTURA

Jesualdo relata que a infraestrutura está precária, e pontua que “temos que cuidar a questão das estradas municipais, estaduais e federais, justamente para dar mais agilidade no escoamento da produção, e também promover mudanças no porto de Porto Velho, pois há problemas sérios de infraestrutura naquele local”.

MEIO AMBIENTE

Na questão do meio ambiente, Pires ressalta que os produtores praticamente estão inviabilizados a produzir devido às regras rigorosas e isso precisa ser discutido a fundo com a sociedade.

GESTÃO

Jesualdo afirma que ser um bom gestor não é fácil, porque o prefeito recebe a carga de todos os problemas e, em contrapartida, recebe poucos recursos, e existe um desequilíbrio na distribuição tributária e fiscal. Com isso, garante ele, o grande desafio para os administradores é vencer essa dificuldade em ajustar as contas e a máquina pública para sobrar recurso para investir em infraestruturas do município.

Com sua experiência de prefeito, ele cita como exemplo a conta de água dos órgãos municipais de Ji-Paraná que somavam R$ 120 mil por mês. Garante que, após alguns meses à frente da prefeitura, conseguiu baixar para R$ 20 mil mês, promovendo adequação necessária e baixou custeio em todos os setores.

Afirma que promoveu também economia com diárias, conta de energia, telefone, cargos comissionados, enfim a máquina foi enxugada e ao mesmo tempo começou a cobrar impostos que não eram cobrados, sendo daqueles que podem pagar e não faziam.

Com isso, Pires relembra que foi taxado de prefeito pão-duro por parte de alguns empresários, como por exemplo, clínicas que faturavam R$ 100 mil por mês e pagavam apenas R$ 50,00 de imposto, entre outros atos que são impopulares, mas necessários.

PREPARADO PARA O SENADO

Jesualdo conta que em 2008, quando era deputado estadual, a comunidade pedia que ele saísse candidato a prefeito de Ji-Paraná, mas não sentia naquele momento que estava preparado para o cargo. Da mesma forma foi cogitado seu nome para disputar o governo do Estado nestas eleições, mas ressalta que, neste momento, não se sente preparado para esse desafio.

ACIR GURGACZ

Pires desmentiu boatos de que, acaso Acir for impedido pela justiça, ele poderia substituí-lo. “Não é verdade. Não estamos trabalhando com essa possibilidade”, explicou.

FOCO

Segundo Jesualdo, o foco é sua candidatura ao senado e de Acir ao governo, já que os advogados garantem que o problema será sanado em breve.

Para encerrar, Jesualdo afirma que se eleito senador da república, o povo de Rondônia pode esperar um trabalho voltado aos municípios, pois o trabalho desenvolvido nos cargos de deputado estadual e prefeito farão dele um senador municipalista.

