Campeonato intermunicipal de futsal conhece vencedores no Cone Sul

Nenhuma autoridade política de Vilhena marcou presença ao evento

Foi realizado neste final se semana, o Campeonato Intermunicipal de Futsal masculino e feminino no ginásio do Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja), em Vilhena.

De acordo com o organizador do evento, Regivaldo Miranda, o popular “Pirulito”, quase 700 atletas participaram do torneio. Ele agradeceu o apoio do diretor da escola estadual Machado de Assis.

“Pirulito” disse ainda que, apesar de várias autoridades politicas de Vilhena terem sido convidadas, ninguém compareceu ao evento esportivo.

Entretanto, autoridades de outros municípios da região marcaram presença, como a prefeita de Chupinguaia, Sheila Mosso (PV) e secretários de esportes de Chupinguaia, Colorado, Cabixi, Rolim de Moura e outras autoridades desses municípios.

>>> Confira a lista dos vencedores:

** MASCULINO

Sub-9

Campeão: Flamengo

Vice: Furacão Chupinguaia

3º: Colorado

Sub-11

Campeão: Furacão Rolim de Moura

Vice: Furacão Chupinguaia

3º: 16 de Junho Colorado

Sub-13

Campeão: Furacão Rolim de Moura

Vice: Furacão Chupinguaia

3º: Cabixi

Sub-15

Campeão: Furacão Chupinguaia

Vice: 16 de Junho Colorado

3º: Esporte Clube America/Vilhena

Sub-17

Campeão: Esporte Clube Vilhena

Vice: Cabixi

3°: Furacão Chupinguaia

** FEMININO

Infantil

Campeão: Esporte Clube Vilhena

Vice: Cabixi

3º: Chupinguaia

Juvenil

Campeão: Juvenil

Vice: Cabixi

3º: Esporte Clube Vilhena

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação